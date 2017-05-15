Около 30 мирных жителей погибли в результате серии атак в ЦАР

15 мая 2017, 9:06 Комментарии

До 30 мирных жителей могли стать жертвами серии атак на юго-востоке Центральноафриканской республики. Данные предоставила миротворческая миссия ООН, однако пока это не точные цифры, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее миротворец ООН из Марокко погиб в ходе нападения повстанцев в Центральноафриканской республике. Инцидент произошел в районе города Бангасу на юго-востоке ЦАР.

Атаке подверглись мирные жители-мусульмане и конвой миссии. Нападение было организовано коалицией, в которую входят христианские повстанцы из ополчения "Антибалака".