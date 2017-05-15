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Президент Microsoft обеспокоен глобальной кибератакойПрезидент Microsoft обеспокоен глобальной кибератакойВ Оше упала карусель, есть пострадавшиеВ Оше упала карусель, есть пострадавшие

Около 30 мирных жителей погибли в результате серии атак в ЦАР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359816_ok...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425873-ru.html

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Ребенок и мужчина погибли в ДТП близ Бишкека

15 мая 2017, 9:06       Комментарии

До 30 мирных жителей могли стать жертвами серии атак на юго-востоке Центральноафриканской республики. Данные предоставила миротворческая миссия ООН, однако пока это не точные цифры, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу организации.
Ранее миротворец ООН из Марокко погиб в ходе нападения повстанцев в Центральноафриканской республике. Инцидент произошел в районе города Бангасу на юго-востоке ЦАР.
Атаке подверглись мирные жители-мусульмане и конвой миссии. Нападение было организовано коалицией, в которую входят христианские повстанцы из ополчения "Антибалака".

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