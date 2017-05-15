Президент Microsoft обеспокоен глобальной кибератакой

15 мая 2017, 9:12 Комментарии

Президент Microsoft Брэд Смит опубликовал на сайте компании заявление, в котором заявил, что осуществлённая глобальная кибератака является "тревожным сигналом" для всего мира, передает RT.

"Правительства стран мира должны расценить эту атаку как тревожный сигнал. Они должны принять другой подход и придерживаться в киберпространстве тех же правил, что и к оружию в физическом мире", - говорится в заявлении президента.

По его словам, из кибератаки необходимо извлечь уроки, которые помогут "избежать подобных атак в будущем".

Смит подчеркнул, что правительство должно рассмотреть вопрос ущерба, который был нанесён населению.

Ранее стало известно, что около 1,3 млн компьютерных систем остаются уязвимыми к вирусу WannaCry, который 12 мая, по сведениям Европола, атаковал компьютеры более чем в 150 странах.

СМИ сообщали, что администрация США по поручению президента Дональда Трампа провела два экстренных совещания после массированной хакерской атаки.