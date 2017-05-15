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Спецслужбы Великобритании предупредили о новых возможных атаках WannaCryСпецслужбы Великобритании предупредили о новых возможных атаках WannaCryОколо 30 мирных жителей погибли в результате серии атак в ЦАРОколо 30 мирных жителей погибли в результате серии атак в ЦАР

Президент Microsoft обеспокоен глобальной кибератакой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359814_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425872-ru.html

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А.Атамбаев обсудил с вице-президентом ТПП СУАР КНР вопросы реализации конкретных проектов в КР

15 мая 2017, 9:12       Комментарии

Президент Microsoft Брэд Смит опубликовал на сайте компании заявление, в котором заявил, что осуществлённая глобальная кибератака является "тревожным сигналом" для всего мира, передает RT.
"Правительства стран мира должны расценить эту атаку как тревожный сигнал. Они должны принять другой подход и придерживаться в киберпространстве тех же правил, что и к оружию в физическом мире", - говорится в заявлении президента.
По его словам, из кибератаки необходимо извлечь уроки, которые помогут "избежать подобных атак в будущем".
Смит подчеркнул, что правительство должно рассмотреть вопрос ущерба, который был нанесён населению.
Ранее стало известно, что около 1,3 млн компьютерных систем остаются уязвимыми к вирусу WannaCry, который 12 мая, по сведениям Европола, атаковал компьютеры более чем в 150 странах.
СМИ сообщали, что администрация США по поручению президента Дональда Трампа провела два экстренных совещания после массированной хакерской атаки.

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