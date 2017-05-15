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Вера Брежнева в Бишкеке встретится с ВИЧ-инфицированными

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425871-ru.html

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15 мая 2017, 8:56       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. В Бишкеке 16 мая состоится пресс-конференция с участием посла доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД (ЮНЭЙДС), певицы, актрисы и телеведущей Веры Брежневой, сообщает пресс-служба ПРООН.
Вера Брежнева была назначена на должность посла доброй воли в 2014 году. С момента своего назначения она активно вовлечена в деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Певица постоянно встречается с ВИЧ-положительными людьми, а в ходе встреч с работниками здравоохранения продвигает вопросы борьбы со стигмой и дискриминацией.
В пресс-конференции вместе с Верой Брежневой примут участие местные звезды и телеведущие: Абир Касенов, Арсен, Баястан, Айым Айылчиева, Эркин Рыскулбеков, Айжамал Осмонова, которые также продвигают вопросы профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией в Кыргызстане.
Цель пресс-конференции - привлечь внимание к проблеме дискриминации ВИЧ-инфицированных.

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