Вера Брежнева в Бишкеке встретится с ВИЧ-инфицированными

15 мая 2017, 8:56 Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. В Бишкеке 16 мая состоится пресс-конференция с участием посла доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД (ЮНЭЙДС), певицы, актрисы и телеведущей Веры Брежневой, сообщает пресс-служба ПРООН.

Вера Брежнева была назначена на должность посла доброй воли в 2014 году. С момента своего назначения она активно вовлечена в деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Певица постоянно встречается с ВИЧ-положительными людьми, а в ходе встреч с работниками здравоохранения продвигает вопросы борьбы со стигмой и дискриминацией.

В пресс-конференции вместе с Верой Брежневой примут участие местные звезды и телеведущие: Абир Касенов, Арсен, Баястан, Айым Айылчиева, Эркин Рыскулбеков, Айжамал Осмонова, которые также продвигают вопросы профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией в Кыргызстане.

Цель пресс-конференции - привлечь внимание к проблеме дискриминации ВИЧ-инфицированных.