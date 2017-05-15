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Новости Кыргызстана

Жарко и без осадков — погода в Бишкеке на 15 маяЖарко и без осадков — погода в Бишкеке на 15 мая

Toyota поддержала идею создания летающего авто

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359809_to...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425868-ru.html

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15 мая 2017, 8:37       Комментарии

Японский автогигант Toyota сообщил, что поддержит группу инженеров, которые занимаются разработкой летающего автомобиля, передает Би-би-си.
Компания согласилась выделить 40 млн иен (352,4 тыс. долларов) стартапу Cartivator, чья штаб-квартира расположен недалеко от города Тойота в центральной Японии.
Согласно Nikkei Asian Review, группа компаний Toyota дала принципиальное согласие поддержать проект Skydrive, о котором на данный момент известно, что он использует технологию создания беспилотников и будет оснащён тремя колёсами и четырьмя роторами.
30 разработчиков, которые занимаются созданием прототипа, надеются поднять его в воздух к токийской летней Олимпиаде 2020-го года.
Как утверждают в Skydrive, при размерах 2,9 на 1,3 метра, их аппарат будет самой маленькой летающей машиной.
Разработчики ожидают, что автомобиль полетит со скоростью 100 км/ч, поднимаясь над землей на 10 метров.
Сейчас созданием летающего автомобиля заняты экспериментаторы по всему миру: помимо Японии, свои проекты на май 2017 года разрабатывают инициативные группы из Нидерландов, Китая, Германии и США.

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