Toyota поддержала идею создания летающего авто

15 мая 2017, 8:37 Комментарии

Японский автогигант Toyota сообщил, что поддержит группу инженеров, которые занимаются разработкой летающего автомобиля, передает Би-би-си.

Компания согласилась выделить 40 млн иен (352,4 тыс. долларов) стартапу Cartivator, чья штаб-квартира расположен недалеко от города Тойота в центральной Японии.

Согласно Nikkei Asian Review, группа компаний Toyota дала принципиальное согласие поддержать проект Skydrive, о котором на данный момент известно, что он использует технологию создания беспилотников и будет оснащён тремя колёсами и четырьмя роторами.

30 разработчиков, которые занимаются созданием прототипа, надеются поднять его в воздух к токийской летней Олимпиаде 2020-го года.

Как утверждают в Skydrive, при размерах 2,9 на 1,3 метра, их аппарат будет самой маленькой летающей машиной.

Разработчики ожидают, что автомобиль полетит со скоростью 100 км/ч, поднимаясь над землей на 10 метров.

Сейчас созданием летающего автомобиля заняты экспериментаторы по всему миру: помимо Японии, свои проекты на май 2017 года разрабатывают инициативные группы из Нидерландов, Китая, Германии и США.