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Новости Кыргызстана

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Negatiff: В Ноокенском районе школьники предположительно отравились водой из речки

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425867-ru.html

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Школьники Джалал-Абадской области предположительно отравились водой из цистерны

15 мая 2017, 8:30       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.
В селе Тоскоол Ноокенского района Жалал-Абадской области 12 мая массово отравились 25 учеников средней школы №5. 13 детей были госпитализированы в детское отделение, а еще 12 - в реанимационное отделение из-за нехватки мест. По предварительным данным эпидемрасследования, население села использует для питьевых нужд воду с речки Тоскоол-Ата.
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Количество выявленных в 2016 году в Кыргызстане поддельных банкнот составило 288 штук на общую сумму 287,7 тыс. сомов. По данным НБКР, в 2015 году количество выявленных поддельных банкнот составляло 77 штук на общую сумму 106,3 тыс. сомов.
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В селе Бостери Иссык-Кульской области после марафона Run the Silk Road 2017, прошедшего 13 мая, на обочине дороги осталось много бутылок из-под воды и другой мусор. Один из местных жителей попросил организаторов учитывать такие моменты и предусматривать уборку.
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На повороте из села Ленина в Молдовановку 13 мая на пешеходном переходе был сбит ученик 6 класса. Виновник ДТП, водитель автомашины "Toyota Caldina", скрылся с места происшествия, но его удалось задержать чуть позже в Молдовановке. Им оказался житель села, 1993 года рождения. По данным УПМ ГУВД Чуйской области, на момент происшествия задержанный был пьян.
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Бывший генеральный прокурор Туркменистана взят под стражу, а вместе с ним - еще около 50 бывших сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел. Аманмырат Халлыев был уволен президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, обвинившим генпрокурора в отсутствии противодействия коррупции и взяточничества.

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