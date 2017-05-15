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Positiff: В Бишкеке высадили более 40 тыс. бегоний, петуний и других цветов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425865-ru.html

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В центре Бишкека белый внедорожник столкнулся с двумя авто и скрылся

15 мая 2017, 8:08       Комментарии

АКИpress в очередной раз предоставляет читателям подборку позитивных новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.
На клумбах города Бишкека за выходные сотрудники "Зеленстроя" высадили более 40 тыс. однолетних цветов: колеусы, цинерарии, барахатцы, бегонии, петунии, львиный зев и сальвии. Посадка производилась в соответствии с эскизами цветочных клумб, подготовленными работниками муниципального предприятия "Зеленстрой" совместно с архитекторами.
____________
На чемпионате Азии по борьбе в Индии 13 мая разыгрывался последний комплект медалей в состязаниях среди женщин. Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова, выступающая в весе до 58 кг, в финальной схватке одержала победу над спортсменкой из Индии со счетом 6:0 и завоевала золото Азии по борьбе.
____________
Дзюдоист Отар Бестаев завоевал первую для Кыргызстана медаль на Играх исламской солидарности в Баку. Кыргызстанец выступал в весовой категории до 60 кг; в поединке за бронзу он одержал победу над спортсменом из Казахстана.
____________
Узбекистан в ближайшее время планирует полностью перейти на машинный сбор хлопка. По словам председателя правления "Узагротехсаноатхолдинга" Нодира Отажонова, для этого республике необходимо поставить на внутренний рынок до 10 тыс. единиц хлопкоуборочной техники. При таком условии страна сможет достичь механизированного сбора урожая хлопка на 100%.
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На полях форума "Один пояс - один путь", который прошел в Пекине (Китай) президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев переговорил с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

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