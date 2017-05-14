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Новости Кыргызстана

Один из пострадавших в парке им. Навои в Оше находится в реанимациОдин из пострадавших в парке им. Навои в Оше находится в реанимаци

Впервые за 12 лет Кыргызстан завоевал золото на Исламиаде

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425863-ru.html

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14 мая 2017, 23:15       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. На IV Играх исламской солидарности кыргызстанские дзюдоисты завоевали 4 медали, сообщил Sputnik Кыргызстан вице-президент Федерации дзюдо КР Абай Молдокан.
IV Игры исламской солидарности стартовали 12 мая в Баку (Азербайджан) и завершатся 22-го числа. По словам Молдокана, 13 и 14 мая проходили соревнования по дзюдо. В первый же день бронзу завоевали Отар Бестаев (до 60 килограммов) и Бектур Рысмамбетов (до 73). Сегодня, 14 мая, Владимир Золоев (до 81 килограмма) выиграл также бронзу, а Юрий Краковецкий, который выступает в весовой категории свыше 100 килограммов, завоевал золотую медаль - в финале он поборол соперника из Алжира.
Как добавил вице-президент Федерации дзюдо КР, это первое золото Кыргызстана на Играх с 2005 года.
Как сообщается в открытых источниках, на первой Исламиаде тяжелоатлет Улан Молдодосов завоевал две золотые медали.
По информации оргкомитета соревнований, в играх участвует более 3 000 спортсменов и официальных лиц из 49 национальных олимпийских комитетов. В программе 21 вид спорта. От Кыргызстана участвуют 70 спортсменов, они выступают в 11 видах спорта: плавание, борьба, дзюдо, бокс, пулевая стрельба, художественная гимнастика, легкая атлетика, таэквондо, ушу саньшоу, волейбол, зорхана.
Среди участников из КР такие известные спортсмены, как борец Руслан Царев, пловцы Денис Петрашов, Дарья Таланова, легкоатлетка Виктория Полюдина, дзюдоисты Отар Бестаев, Юрий Краковецкий, и другие.

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