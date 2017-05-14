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Впервые за 12 лет Кыргызстан завоевал золото на ИсламиадеВпервые за 12 лет Кыргызстан завоевал золото на ИсламиадеВ Оше в результате падения карусели пострадали три человекаВ Оше в результате падения карусели пострадали три человека

Один из пострадавших в парке им. Навои в Оше находится в реанимаци

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359812_od...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425862-ru.html

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14 мая 2017, 23:05       Комментарии

Один из пострадавших в парке им. Навои в Оше находится в реанимации. Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в УВД южной столицы.
Как уточняется, еще четырем людям медицинская помощь была оказана на месте.
"Тех, кому медицинскую помощь оказали на месте, отправили домой. На место выезжала оперативно-следственная группа УВД Оша, в том числе руководство. В настоящий момент в парке производится осмотр места прлисшествия. Назначены все необходимые экспертизы. Ведется следствие", - пояснили в ведомстве.
О других подробностях в милиции южной столицы пообещали проинформировать позже.

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