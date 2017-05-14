Один из пострадавших в парке им. Навои в Оше находится в реанимаци

14 мая 2017, 23:05 Комментарии

Один из пострадавших в парке им. Навои в Оше находится в реанимации. Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в УВД южной столицы.

Как уточняется, еще четырем людям медицинская помощь была оказана на месте.

"Тех, кому медицинскую помощь оказали на месте, отправили домой. На место выезжала оперативно-следственная группа УВД Оша, в том числе руководство. В настоящий момент в парке производится осмотр места прлисшествия. Назначены все необходимые экспертизы. Ведется следствие", - пояснили в ведомстве.

О других подробностях в милиции южной столицы пообещали проинформировать позже.