В Оше прошел выездной Штаб по проведению трехмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории

14 мая 2017, 20:55 Комментарии

Бишкек, 14 мая /Кабар/. В Оше 12 мая прошел выездной штаб по проведению трехмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории во главе с вице-мэром Оша Асылбеком Топчубаевым, сообщили в пресс-службе Мэрии города Ош.

В выездном штабе также приняли участие председатели территориальных советов и коммунальных служб города.

В рамках поездки представители штаба ознакомились с проводимыми в Оше работами по объявленному трехмесячнику во всех микрорайонах Оша, в том числе в территориальных советах "Манас-Ата", "Ак-Буура", "Алымбек-Датка", "Керме-Тоо", "Ак-Тилек", "Курманжан-Датка".

В ходе поездки особое внимание уделялось производимым работам по очистке арычных сетей, побелке деревьев, обрезке кустарников, стрижке газонов уборке территории в целом.

По итогам выездного штаба А.Топчубаев поручил Ошскому городскому муниципальному транспортному предприятию завершить работы по побелке опор троллейбусных линий, Управлению городских дорог и предприятию ДЭП-21 открыть арычный переход на остановке общественного транспорта возле Грензавода, муниципальному предприятию "Ош-Тазалык" - усилить работу по стрижке травы у тротуаров.

Кроме того, председателям территориальных советов города поручено усилить работу с вузами и школами, с негосударственными и частными организациями по обновлению фасада зданий и сооружений.

Напомним, согласно постановлению Мэрии города Ош №37 от 20 февраля 2017 года в городе Ош в период с 20 февраля по 20 мая объявлен трехмесячник благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Данным постановлением создан городской штаб, в состав которого входят 19 учреждений соответствующих служб города Постановлением утвержден План мероприятий по проведению трехмесячника.

Согласно Плану мероприятий, трехмесячник разделен на 4 этапа:

I – посадка саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветов, газона.

II – очистка арычных сетей города.

III – санитарная очистка территории города.

IV – благоустройство города (побелка и покраска фасадов зданий, сооружений, ограждений перекрестков дорог) и обеспечение декоративного освещения зданий и учреждений города.

Еженедельно будут проводится заседания штаба, где будут подведены итоги работы за неделю и поставлены задачи на следующую неделю. Каждая неделя является отчетной.