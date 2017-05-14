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Через дорогу за руку: в Бишкеке волонтеры будут сопровождать школьников

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425859-ru.html

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14 мая 2017, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. С 15 по 25 мая 2017 года запускается акция "Вместе за безопасность детей на дорогах", сообщает общественный фонд "Лига защитников прав ребенка".
В рамках акции, которую фонд запускает в партнерстве с Управлением образования мэрии Бишкека, для всех детей в столице будет организовано сопровождение на пешеходных переходах, расположенных вблизи школ.
"На данных участках во время пересменки детей на пешеходных переходах будут сопровождать сотрудники школ. А волонтеры фонда будут переводить их через дорогу на других участках, представляющих повышенную опасность", - говорится в сообщении.
Акция #ВместезаБезопасностьДетейнаДорогах была инициирована в связи с участившимися в последнее время случаями наездов на школьников. Ее цель - профилактика и предупреждение детского травматизма на дорогах, а также привлечение внимания водителей к важности соблюдения Правил дорожного движения, особенно при переезде пешеходных переходов.
Ранее фонд объявил набор волонтеров для сопровождения детей на пешеходных переходах. Сообщается, что они будут заняты один-два часа в день.
Все, кто желает присоединиться к данной акции и стать волонтером, могут оставить сообщение на страничке ОФ "Лига защитников прав ребенка" в Facebook или позвонить по телефонам: (0312) 66-25-87, (0772)39-84-74.

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