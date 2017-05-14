В Болгарии выясняли, кто быстрее стрижет овец, — кыргызстанцы в призерах

14 мая 2017, 20:12 Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В рамках фестиваля животноводов в Болгарии прошли соревнования по стрижке овец на скорость, в них кыргызстанцы заняли призовые места, сообщил Sputnik Кыргызстан фермер Баатырбек Акматов.

© Фото / Урмат БайсеркеевВ рамках фестиваля животноводов в Болгарии прошли соревнования по стрижке овец на скорость, в них кыргызстанцы заняли призовые места Фестиваль проходил с 12 по 14 мая. В соревнованиях по стрижке овец приняли участие два кыргызстанца: Элдос Алышеров и Баатырбек Акматов, они заняли второе и третье места. Им вручили денежные призы в размере 100 и 50 евро соответственно.

"Я не знал, что на фестивале будут такие соревнования, поэтому и не готовился, но все равно решил попробовать свои силы. Всего в соревнованиях принимали участие животноводы из шести стран, я занял третье место. На следующий день второе место занял еще один наш фермер, Элдос Алышеров", - рассказал Акматов.

Он добавил, что в фестивале участвовали представители 23 стран.