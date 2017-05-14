 
Доллар США: 67.7760 (-0.0636) 
Евро: 74.0792 (+0.3647) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мэтр кыргызского кино Геннадий Базаровов отмечает юбилей!Мэтр кыргызского кино Геннадий Базаровов отмечает юбилей!

В Болгарии выясняли, кто быстрее стрижет овец, — кыргызстанцы в призерах

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425858-ru.html

Похожие новости

Местами дожди — прогноз по Кыргызстану на 15 мая

В Кыргызстане надеются на инвестиции из Синьцзяна

Самый массовый марафон в истории Кыргызстана — лучшие фото

В "Мафию" можно поиграть в библиотеке — акция для кыргызстанцев

Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в Китай

14 мая 2017, 20:12       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В рамках фестиваля животноводов в Болгарии прошли соревнования по стрижке овец на скорость, в них кыргызстанцы заняли призовые места, сообщил Sputnik Кыргызстан фермер Баатырбек Акматов.
© Фото / Урмат БайсеркеевВ рамках фестиваля животноводов в Болгарии прошли соревнования по стрижке овец на скорость, в них кыргызстанцы заняли призовые места Фестиваль проходил с 12 по 14 мая. В соревнованиях по стрижке овец приняли участие два кыргызстанца: Элдос Алышеров и Баатырбек Акматов, они заняли второе и третье места. Им вручили денежные призы в размере 100 и 50 евро соответственно.
"Я не знал, что на фестивале будут такие соревнования, поэтому и не готовился, но все равно решил попробовать свои силы. Всего в соревнованиях принимали участие животноводы из шести стран, я занял третье место. На следующий день второе место занял еще один наш фермер, Элдос Алышеров", - рассказал Акматов.
Он добавил, что в фестивале участвовали представители 23 стран.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум