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Певица Вера Брежнева в Бишкеке - даст пресс-конференцию

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pevitca-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425857-ru.html

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14 мая 2017, 19:26       Комментарии

Бишкек, 14 мая /Кабар/. Посол доброй воли ООН по ВИЧ и СПИДУ (UNAIDS), певица, актрисаа и телеведущая Вера Брежнева примет участие в пресс-конференции в Бишкеке. Пресс-митинг запланирован на 16 мая в Конференц-зале отлея "Орион". Начало регистрации -13:00.
Вера Брежнева стала Послом доброй воли в 2014 году. С момента своего назначения известная российская певица активно вовлечена в деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Она регулярно встречается с ВИЧ-положительными людьми, женщинами, подростками, молодёжью, болеющих болезнью СПИД, а на встречах с лицами, принимающими решения, работниками здравоохранения Вера активно продвигает вопросы лечения и борьбы со стигмой и дискриминацией.
На пресс-конференции вместе с Верой Брежневой выступят и местные звёзды, телеведущие: Абир Касенов, Арсен, Баястан, Айым Айылчиева, Эркин Рыскулбеков, Айжамал Осмонова, которые также продвигают вопросы профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией в Кыргызстане.

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