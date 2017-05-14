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В Бишкеке организовали акцию "Вместе за безопасность детей на дорогах"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425856-ru.html

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14 мая 2017, 19:44       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. В Бишкеке началаь акция "Вместе за безопасность детей на дорогах". Она пройдет с 15 по 25 мая 2017 года и организована ОФ "Лига защитников прав ребенка" в партнерства с Управлением образования мэрии г. Бишкек.
Акция #ВместезаБезопасностьДетейнаДорогах была инициирована в связи с участившимися в последнее время случаями наездов на школьников. Цель которой - профилактика и предупреждение детского травматизма на дорогах, а также привлечение повышенного внимания водителей при переезде пешеходных переходов и важности соблюдения правил дорожного движения.
В рамках акции будет организовано для всех детей города Бишкек сопровождение на пешеходных переходах, расположенных вблизи школ.
На таких участках вблизи школ во время пересменки, детей на пешеходных переходах будут сопровождать сотрудники школ, которые будут помогать детям переходить дорогу с помощью красных флажков. На дорогах, где есть участки с повышенным риском для жизни и здоровья для пешеходов, детям переходить дорогу будут помогать волонтеры ОФ "Лига защитников прав ребенка".
Напомним, что ОФ "Лига защитников прав ребёнка" объявил набор волонтёров для сопровождения детей на пешеходных переходах. Общее время участия от одного до двух часов в день.
Все кто желает присоединиться к данной акции и стать волонтером, может оставить сообщение на страничке ОФ "Лига защитников прав ребенка" в Facebook или позвонить по телефонам 0312 662587, 0772398474.
Мы будем информировать Вас о ходе данной акции под хэштегом #ВместезаБезопасностьДетейнаДорогах.

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