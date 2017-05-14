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Мэтр кыргызского кино Геннадий Базаровов отмечает юбилей!

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/metry-kyr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425855-ru.html

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14 мая 2017, 19:57       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Народный артист Кыргызской Республики, Заслуженный деятель искусств Кыргызской ССР, горячо любимый зрителями кинорежиссер Геннадий Садырович Базаров отмечеат сегодня 75-летний юбилей.
Геннадий Базаров является одним из ярких представителей "Кыргызского чуда". Он общепризнан тем, что стал одним из основателей кыргызского авторского кино. Его картины "Материнское поле", "Засада", "Улица", "Ошибка", "Первый", "Аномалия" и др. известны далеко за пределами Кыргызстана и нашли отклик в сердцах зрителей.
Как пишут его горячие поклонники в Фейсбуке, Геннадий Базаров "посвятил всю свою жизнь киноискусству, несмотря ни на что сохранил верность профессии. Ваш творческий путь насыщен замечательными работами, яркими событиями. Ваш вклад в отечественный кинематограф неоценим. Пусть же ваше сердце будет наполнено любовью преданных зрителей, уважением коллег, заботой близких и родных. Поздравляем вас с днем рождения".
Геннадий Базаров на равне с Болотом Шамшиевым остается самым известным и ярким представителем создателей "Кыргызского чуда" в кино.
Агентство "Кабар" присоединяется к теплым словам и желает здоровья и дальнейших творческих вершин юбиляру!

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