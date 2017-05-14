Шоу Великая Авто-битва состоялось в Канте - фото

14 мая 2017, 19:35 Комментарии

Бишкек, 14 мая/Роман Гайнанов – Кабар/. В городе Кант состоялось уникальное в Кыргызстане шоу Великая Авто-Битва – 2017.

Битва между легковыми автомобилями была организована на полигоне "EXTREM" - это одно из самых зрелищных и необычных мероприятий, которые проводятся в Кыргызстане и всегда вызывает огромный интерес у зрителей.

К участию были допущены как любители, так и профессионалы на автомобилях, специально подготовленных для такого вида автомобильного спорта.

Кроме экстремальных боев машин, для гостей была подготовлена насыщенная развлекательная программа и конкурсы.