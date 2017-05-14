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Шоу Великая Авто-битва состоялось в Канте - фото

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/shou-veli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425854-ru.html

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14 мая 2017, 19:35       Комментарии

Бишкек, 14 мая/Роман Гайнанов – Кабар/. В городе Кант состоялось уникальное в Кыргызстане шоу Великая Авто-Битва – 2017.
Битва между легковыми автомобилями была организована на полигоне "EXTREM" - это одно из самых зрелищных и необычных мероприятий, которые проводятся в Кыргызстане и всегда вызывает огромный интерес у зрителей.
К участию были допущены как любители, так и профессионалы на автомобилях, специально подготовленных для такого вида автомобильного спорта.
Кроме экстремальных боев машин, для гостей была подготовлена насыщенная развлекательная программа и конкурсы.

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