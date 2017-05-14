Местами дожди — прогноз по Кыргызстану на 15 мая

14 мая 2017, 19:25 Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В Кыргызстане ночью 15 мая без осадков, днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночная температура составит 14-19 градусов выше нуля, днем до 35 тепла.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +15...+21, днем воздух прогреется до +31...+36 градусов. В Иссык-Кульской области ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем термометры покажут +23...+28.

В Нарынской области ночью прогнозируется 8-13 выше нуля, а днем воздух прогреется до 30 градусов. В Оше без осадков, в ночное время столбик термометра покажет 19-21 градус выше нуля, днем воздух прогреется до 35. В Бишкеке ночью +17...+19, днем +32...+34, возможны дождь и гроза.