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Местами дожди — прогноз по Кыргызстану на 15 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425853-ru.html

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14 мая 2017, 19:25       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В Кыргызстане ночью 15 мая без осадков, днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночная температура составит 14-19 градусов выше нуля, днем до 35 тепла.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +15...+21, днем воздух прогреется до +31...+36 градусов. В Иссык-Кульской области ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем термометры покажут +23...+28.
В Нарынской области ночью прогнозируется 8-13 выше нуля, а днем воздух прогреется до 30 градусов. В Оше без осадков, в ночное время столбик термометра покажет 19-21 градус выше нуля, днем воздух прогреется до 35. В Бишкеке ночью +17...+19, днем +32...+34, возможны дождь и гроза.

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