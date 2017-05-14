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Водителя, сбившего школьника в селе Ленинском, отпустили домой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359808_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425852-ru.html

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14 мая 2017, 19:10       Комментарии

Водителя, сбившего в селе Ленинском 12-летнего школьника, отпустили домой. Об этом сегодня, 14 мая, "ВБ" сообщили в пресс-службе УПМ Чуйской области.
Как уточняется, Вадима Иванникова не взяли под стражу в связи с тем, что пострадавшему школьнику нанесены нетяжкие телесные повреждения.
"В настоящий момент ребенок находится в городской клинической больнице Бишкека  (3-я детская больница). У него диагностированы ушибы мягких тканей и растяжение руки. Так как данные телесные повреждения относятся к менее тяжким, личность и адрес водителя установлены и его отпустили под поручительство его родителей", - пояснили в УПМ.

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