Водителя, сбившего школьника в селе Ленинском, отпустили домой

14 мая 2017, 19:10 Комментарии

Водителя, сбившего в селе Ленинском 12-летнего школьника, отпустили домой. Об этом сегодня, 14 мая, "ВБ" сообщили в пресс-службе УПМ Чуйской области.

Как уточняется, Вадима Иванникова не взяли под стражу в связи с тем, что пострадавшему школьнику нанесены нетяжкие телесные повреждения.

"В настоящий момент ребенок находится в городской клинической больнице Бишкека (3-я детская больница). У него диагностированы ушибы мягких тканей и растяжение руки. Так как данные телесные повреждения относятся к менее тяжким, личность и адрес водителя установлены и его отпустили под поручительство его родителей", - пояснили в УПМ.