Захватывающе! Аэросъемка марафона с побережья Иссык-Куля

14 мая 2017, 18:57 Комментарии

Ежегодно в мае на побережье Иссык-Куля проходит самый масштабный марафон Кыргызстана Run the Silk Road. В этом году дистанцию бежали более двух тысяч человек. Были также участники из России, Казахстана и Японии, в том числе профессиональные спортсмены. Марафон начался на ипподроме в Чолпон-Ате, затем участники бежали в сторону села Корумду и вновь возвращались на ипподром.

Первое место в марафоне (42 километра 195 метров) взял кыргызстанец Илья Тяпкин. Он преодолел расстояние за 2 часа 35 минут и 26 секунд. Среди женщин быстрее всех дистанцию пробежала Мария Коробицкая (Кыргызстан).

Победителем полумарафона (21 километр 97 метров) стал Султан Айдар уулу (Кыргызстан). Среди женщин - Катерина Шатная (Казахстан).

Чемпионы получили денежное вознаграждение 1 000 долларов.

Международный марафон Run the Silk Road проводится уже шестой раз. В прошлом году было 1 800 участников. Соревнование посвящено единственному марафонцу из Кыргызстана Сатымкулу Джуманазарову, который завоевал третье место на Олимпийских играх 1980 года.