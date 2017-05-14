В Кыргызстане надеются на инвестиции из Синьцзяна

14 мая 2017, 18:24 Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев принял вице-президента Торгово-промышленной палаты Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ми Эньхуа, сообщает пресс-служба главы КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации конкретных проектов в социальной сфере и привлечения прямых инвестиций в туристическую отрасль Кыргызстана.

Эньхуа также является заместителем председателя Народного политического консультативного совета Урумчи, президентом Торгово-промышленной палаты Урумчи, президентом Торгово-промышленной компании "Хуалин групп ЛТД".

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