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В Кыргызстане надеются на инвестиции из Синьцзяна

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425850-ru.html

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Жара до 36 градусов — погода по Кыргызстану на 14 мая

14 мая 2017, 18:24       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев принял вице-президента Торгово-промышленной палаты Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ми Эньхуа, сообщает пресс-служба главы КР.
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации конкретных проектов в социальной сфере и привлечения прямых инвестиций в туристическую отрасль Кыргызстана.
Эньхуа также является заместителем председателя Народного политического консультативного совета Урумчи, президентом Торгово-промышленной палаты Урумчи, президентом Торгово-промышленной компании "Хуалин групп ЛТД".
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