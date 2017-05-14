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В Чуйской области водитель сбил мальчика и скрылся с места происшествия

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359807_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425849-ru.html

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В Джалал-Абадской области произошло массовое отравление школьников

14 мая 2017, 17:58       Комментарии

Накануне, 13 мая, в селе Ленинское на пешеходном переходе водитель сбил школьника и скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в пресс-службе УПМ ГУВД Чуйской области.
Мальчик был госпитализирован. Как уточняется водителя автомашины Toyota Caldina задержали через несколько часов после ДТП.
"ДТП произошло примерно в 16.30 вечера. Злоумышленник сбил 12-летнего мальчика и скрылся. Выяснилось, что водитель является жителем села Молдовановка 1993 года рождения. Виновник ДТП во время наезда находился в нетрезвом состоянии", - проинформировали в ведомстве.

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