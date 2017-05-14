В Чуйской области водитель сбил мальчика и скрылся с места происшествия

14 мая 2017, 17:58 Комментарии

Накануне, 13 мая, в селе Ленинское на пешеходном переходе водитель сбил школьника и скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в пресс-службе УПМ ГУВД Чуйской области.

Мальчик был госпитализирован. Как уточняется водителя автомашины Toyota Caldina задержали через несколько часов после ДТП.

"ДТП произошло примерно в 16.30 вечера. Злоумышленник сбил 12-летнего мальчика и скрылся. Выяснилось, что водитель является жителем села Молдовановка 1993 года рождения. Виновник ДТП во время наезда находился в нетрезвом состоянии", - проинформировали в ведомстве.