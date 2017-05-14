В центре Бишкека белый внедорожник столкнулся с двумя авто и скрылся

14 мая 2017, 17:41 Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. Около Первомайской районной прокуратуры примерно в 15.50 произошло ДТП, сообщил Sputnik Кыргызстан пострадавший Улан Джумаков.

© Фото / Улан ДжумаковОколо Первомайской районной прокуратуры примерно в 15:50 произошло ДТП Он сказал, что ехал с дочерью вниз по улице Панфилова.

"И тут сзади нас ударил белый Infiniti, он отлетел после столкновения и ударил еще и в припаркованное авто, а после этого скрылся с места на большой скорости. За рулем был парень примерно 25 лет", - сообщил Джумаков.

Он добавил, что пострадала его дочь, которая жалуется на головную боль, поэтому он везет ее на рентген. На месте ДТП работают сотрудники милиции.