 
Доллар США: 67.7760 (-0.0636) 
Евро: 74.0792 (+0.3647) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В центре Бишкека белый внедорожник столкнулся с двумя авто и скрылсяВ центре Бишкека белый внедорожник столкнулся с двумя авто и скрылсяПрезидент А.Атамбаев переговорил с президентом России В.Путиным на полях международного форумаПрезидент А.Атамбаев переговорил с президентом России В.Путиным на полях международного форума

Илон Маск показал "головокружительное" видео испытания скоростного тоннеля

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359803_il...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425847-ru.html

Похожие новости

Надо показывать, в каких манкуртов мы превращаемся — Геннадий Базаров

Шоу Максима Галкина: стала известна дата показа выступлений сестер из КР

Asia+: Таджикистан в лидерах по основным макроэкономическим показателям среди стран СНГ

На пункте пропуска "Достук-автодорожный" состоялись совместные показные занятия по пресечению незаконного перемещения наркотиков (ФОТО)

Катарские шатры и ювелирные украшения показали бишкекчанам

14 мая 2017, 17:22       Комментарии

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск показал видео испытания скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом. Запись опубликована на странице бизнесмена в Instagram, пишет Лента.ру.
"Внимание, это может вызвать тошноту или головокружение", - отмечается в подписи к ролику. Бизнесмен пояснил, что по такому туннелю автомобили смогут передвигаться со скоростью около 200 километров в час, стоя на специальных электрических салазках. В результате дорога от Вествуда до центра Лос-Анджелеса займет всего пять минут.
[Warning, this may cause motion sickness or seizures] This is a test run of our electric sled that would transport cars at 125 mph (200 km/h) through the tunnels, automatically switching from one tunnel to the next. Would mean Westwood to LAX in 5 mins.
Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:48 PDT
Предполагается, что под землей будет выстроена 30-уровневая система тоннелей, платформы будут перемещаться в них автоматически.
О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают пробки в городе, поэтому он решил копать тоннели. Многие восприняли это как шутку, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения. В конце января начались работы по бурению.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум