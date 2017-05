Илон Маск показал "головокружительное" видео испытания скоростного тоннеля

14 мая 2017, 17:22 Комментарии

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск показал видео испытания скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом. Запись опубликована на странице бизнесмена в Instagram, пишет Лента.ру.

"Внимание, это может вызвать тошноту или головокружение", - отмечается в подписи к ролику. Бизнесмен пояснил, что по такому туннелю автомобили смогут передвигаться со скоростью около 200 километров в час, стоя на специальных электрических салазках. В результате дорога от Вествуда до центра Лос-Анджелеса займет всего пять минут.

[Warning, this may cause motion sickness or seizures] This is a test run of our electric sled that would transport cars at 125 mph (200 km/h) through the tunnels, automatically switching from one tunnel to the next. Would mean Westwood to LAX in 5 mins.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:48 PDT

Предполагается, что под землей будет выстроена 30-уровневая система тоннелей, платформы будут перемещаться в них автоматически.

О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают пробки в городе, поэтому он решил копать тоннели. Многие восприняли это как шутку, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения. В конце января начались работы по бурению.