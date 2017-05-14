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Макрон вступил в должность президента Франции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359805_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425844-ru.html

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14 мая 2017, 16:24       Комментарии

Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции, сменив на этом посту Франсуа Олланда. Об этом после оглашения официальных результатов выборов объявил председатель Конституционного совета Лоран Фабиус, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Перед этим 39-летнему Макрону, самому молодому президенту в истории страны, были переданы полномочия главы государства.
Также утром в воскресенье Макрон провел встречу в Елисейском дворце с теперь уже бывшим президентом Олландом. Политики пожали друг другу руки и ушли на переговоры, которые продлились около часа вместо отведенных протоколом 25 минут. После их завершения Олланд и Макрон прошлись по ковровой дорожке во дворе. Экс-глава государства похлопал преемника по плечу, сел в автомобиль и уехал.
7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон, кандидат от движения "Вперед!", получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель "Национального фронта" Марин Ле Пен - 33,9 процента. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.
Макрон в 2014-2016 годах занимал пост министра экономики в правительстве Мануэля Вальса, до этого работал заместителем генерального секретаря при президенте Олланде. Был инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque. Женат на Брижит Мари-Клод Макрон, которой 64 года.

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