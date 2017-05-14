Алмазбек Атамбаев принял вице-президента ТПП СУАР Китая Ми Эньхуа

14 мая 2017, 16:33 Комментарии

В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 14 мая, принял вице-президента Торгово-промышленной палаты Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, заместителя председателя Народного политического консультативного совета Урумчи, президента Торгово-промышленной палаты Урумчи, президента Торгово-промышленной компании "Хуалин групп ЛТД" Ми Эньхуа.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации конкретных проектов в социальной сфере и привлечения прямых инвестиций в туристическую отрасль Кыргызской Республики.