 
Доллар США: 67.7760 (-0.0636) 
Евро: 74.0792 (+0.3647) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Макрон вступил в должность президента ФранцииМакрон вступил в должность президента ФранцииА.Атамбаев обсудил с вице-президентом ТПП СУАР КНР вопросы реализации конкретных проектов в КРА.Атамбаев обсудил с вице-президентом ТПП СУАР КНР вопросы реализации конкретных проектов в КР

Самый массовый марафон в истории Кыргызстана — лучшие фото

 

Фотографии: sputnik.kg

           

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425842-ru.html

Похожие новости

В "Мафию" можно поиграть в библиотеке — акция для кыргызстанцев

Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в Китай

Вдохните побольше воздуха: лучшие теноры Кыргызстана спели на трех языках

Жара до 36 градусов — погода по Кыргызстану на 14 мая

Сегодня: массовое отравление, масштабные рейды МВД, угроза паводка

14 мая 2017, 16:10       Комментарии

На побережье Иссык-Куля 13 мая прошел ежегодный международный марафон Run the Silk Road. В соревнованиях участвовало свыше 2 тысяч человек, сообщили организаторы. Приехали спортсмены из России, Казахстана и Японии. Марафон начался на ипподроме в Чолпон-Ате, затем участники бежали в сторону села Корумду и вновь возвращались на ипподром.
Первое место в марафоне (42 километра 195 метров) взял кыргызстанец Илья Тяпкин. Он преодолел расстояние за 2 часа 35 минут и 26 секунд. Среди женщин быстрее всех дистанцию пробежала Мария Коробицкая (Кыргызстан).
Победителем полумарафона (21 километр 97 метров) стал Султан Айдар уулу (Кыргызстан). Среди женщин - Катерина Шатная (Казахстан).
Чемпионы получили денежное вознаграждение 1 000 долларов.
Международный марафон Run the Silk Road проводится уже шестой раз. В прошлом году было 1 800 участников. Соревнование посвящено единственному марафонцу из Кыргызстана Сатымкулу Джуманазарову, который завоевал третье место на Олимпийских играх 1980 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум