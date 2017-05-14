Надо показывать, в каких манкуртов мы превращаемся — Геннадий Базаров

14 мая 2017, 16:25 Комментарии

Sputnik Кыргызстан побеседовал с именинником и узнал, почему героями режиссера были пьяницы, бандиты и проститутки, зачем он спускался в подвалы и что делать с поколением, утратившим нравственные ориентиры

- Поздравляем вас с днем рождения! А какой самый дорогой подарок вы получали?

- Дорогих подарков получал много, но дороже всего для меня искренность моих друзей и близких. Именно это является для меня бесценным.

- Какой праздник для вас самый лучший?

- Точно не день рождения (смеется). Я очень люблю Новый год - веселый, позитивный праздник.

- Вы до сих пор активно работаете. Каким проектом заняты сейчас?

- Экранизируем пьесу замечательного прозаика Мурзы Гапарова "Соленая долина". Она довольно широко известна, но мне пришлось переписать сценарий с учетом реалий сегодняшнего дня. Это философское произведение сейчас очень актуально и, думаю, найдет своего зрителя. Правда, из-за болезни Замира Сооронбаева и нехватки денег проект заморожен. Надеюсь, что все будет хорошо и полнометражная картина выйдет на экран.

- В ваших картинах много необычного - обритая наголо женщина, алкоголики и бриллианты... Контраст света и тьмы, негатива и открытой души. Что это - режиссерский ход или ваше видение этого мира?

- В конце 80-х годов прошлого века я выпустил трилогию, поднимающую социальные проблемы - драму "Приют для совершеннолетних", психологическую драму "Заговор" и фильм о женском диспансере "Аномалия". Моими героями были пьяницы, бандиты и проститутки - люди дна. И это была не режиссерская фишка, через них я рассказывал о том, что происходило вокруг. Да, конечно, это было жестко, но, обнажая эти проблемы, я хотел показать, к чему мы все катимся, какие угрозы стоят перед нашим обществом.

- Получается, что все картины - это ваши личные переживания?

- Вы знаете, я городской человек и не могу снимать горы, юрты и героев. Это то, что было в конце перестройки, когда на всех нас вылилась масса негатива. Мне хотелось предупредить о том, что нас ждет, если мы утратим нравственность. Тогда в нашем мире появились наркоманы, киллеры, проститутки. И все это приобрело очень уродливые формы. Демократию у нас восприняли не как свободу духа, а как вседозволенность, и превратили в фарс. Говорят, нельзя выносить сор из избы. А я считаю, что это надо делать. Надо людям показывать, в каких манкуртов мы превращаемся.

- Вы начали говорить об этом более 30 лет назад...

- Буквально недавно я пересмотрел "Аномалию". И у меня осталось впечатление, что фильм снят сегодня, а не в конце прошлого века. Кстати, именно за эту трилогию меня назвали "подвальным" режиссером (смеется). Тусклые лампочки, разрисованные стены, подвалы - тогда я использовал в картинах полный андеграунд!

- Как, по-вашему, будет выглядеть Кыргызстан через 30 лет?

- Как сказал великий Чингиз Айтматов, безнравственность страшнее войны. И сегодня мы, к сожалению, видим результаты утери нравственности, простых человеческих устоев, семейных ценностей - не только в Кыргызстане, а по всему миру. Как-то я сказал в одной из своих авторских передач, что XX век - это эпоха переродившая человечество, а вот XXI век - это время деградации. Это и есть самая большая угроза, следствие которой - насилие, войны, коррупция, педофилии и многое другое.

Именно это может стать причиной того, что кто-то дотянется до "красной кнопки", и тогда наступит конец всему.

- Выходит, вы пессимист?

- Что вы! Я настроен оптимистично и верю в будущее. В финале всех моих фильмов есть проблеск надежды, лучик света. Все равно добро всегда побеждает. И я горжусь Кыргызстаном - у нас улыбчивые люди, свободные духом. Я верю, что завтра будет лучше.

На днях предложил супруге поужинать в ресторане. И, знаете, во многих кафе и ресторанах мы не смогли найти место, где посидеть - все занято. Значит, много у нас людей, которые могут себе это позволить, и им есть что праздновать. Это очень хорошо. А какая у нас молодежь - открытая, доброжелательная и образованная!

- А что нужно делать, чтобы эта молодежь - наши дети, внуки завтра жили хорошо?

- Вы знаете, сознание нынешней молодежи нельзя переломить квасным патриотизмом, лозунгами, призывами.

Когда я был маленький, родители мне говорили - бери пример с Исхака Раззакова, Торобая Кулатова, Болота Мамбетова, учись у них, тогда и ты будешь таким же великим. И люди, занимающие высокие посты, должны быть примером для молодежи. Но, к сожалению, пока это не так. Молодежь видит обратное, не может найти себе героя, на которого хотелось бы равняться. Сейчас нужно быть не популистом, а личным примером задавать тон.

- И все?

- Нужно учиться читать книги, в них скрыта мудрость, накопленная веками. Да, мы живем в современном, технологичном мире и компьютеры, смартфоны заменили нам многое, даже живое общение.

Но книги - это ценность, которую ничем нельзя заменить. Прививая любовь к книгам, мы сможем привить молодым и высокий уровень духовности и нравственности.

- Духовности? Вы о религии?

- Однажды на каком-то круглом столе разгорелись горячие споры об идеологии, которую нужно принять для развития страны. И тогда я высказал мысль - никакая идеология нам не нужна. Все уже давно придумано. В священных книгах прописаны истинные правила и ценности - не убивай, не кради, помогай ближнему. Все! Больше ничего человечеству не надо.

Нам всем нужно только их неукоснительно соблюдать. И не быть расточительными - это убивает нас. В погоне за пресловутыми богатствами мы многое теряем. Показуха на тоях и кредиты на шее просто уничтожают наше национальное достоинство.

- Неужели все так плохо?

- По телевизору я однажды посмотрел сюжет как друзья, скинувшись, построили дом своему однокласснику. А вчера увидел, как наш бывший соотечественник, уехавший в Германию привозит в Кыргызстан инвалидные коляски. При этом он сам много лет назад потерял ноги. Вот истинное лицо нашего народа!

- Как вы оцениваете современное кыргызское кино?

- Сейчас снимается до 100 фильмов в год. Это очень хорошо, но не все так однозначно. К сожалению, среди современных картин очень много низкопробных.

Ведь для того, чтобы снимать фильмы, нужно много учиться. А сейчас практически все кому не лень, берут видеокамеру и снимают. И при этом думают, что они режиссеры, сценаристы... Очень много дилетантов.

И глядя на их продукт обыватель думает, что снимать кино легко и просто. Это очень обесценивает труд профессионалов.

Кино - это искусство, а не ширпотреб, оно должно учить, а не выкачивать из кармана зрителя деньги.

Но можно выделить и действительно талантливых людей и их фильмы: "Салам, Нью-Йорк!", "В поисках мамы", "Биртууганчик" и многие другие работы.

Особенно мне понравилась работа "Завещание отца". При этом молодежь снимает и документальные фильмы. Это здорово!

Как-то Чингиз Торекулович ненавязчиво нам сказал: "Ребята, учитесь, ведь кино можно снимать не так, как мы все привыкли". И действительно, кино - это очень большая лаборатория, в которой можно и нужно учиться для того, чтобы зритель, посмотрев твой фильм, что-то с собой унес.

- Что вы пожелаете сами себе в день рождения?

- Здоровья и только здоровья. Я надеюсь, что еще успею сделать свой самый лучший фильм (смеется).