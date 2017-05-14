Атамбаев и Путин в Пекине провели переговоры

14 мая 2017, 15:58 Комментарии

Пекин, 14 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и России Владимир Путин провели переговоры в кулуарах форума "Один пояс — один путь", который проходит в Пекине.

Напомним, сегодня А.Атамбаев принял участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине.

16 мая состоится двусторонняя встреча Алмазбека Атамбаева с председателем КНР Си Цзиньпинем.