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Новости Кыргызстана

А.Атамбаев обсудил с вице-президентом ТПП СУАР КНР вопросы реализации конкретных проектов в КРА.Атамбаев обсудил с вице-президентом ТПП СУАР КНР вопросы реализации конкретных проектов в КРАтамбаев и Путин обсудили вопросы сотрудничества на полях форума "Один пояс–один путь" в КитаеАтамбаев и Путин обсудили вопросы сотрудничества на полях форума "Один пояс–один путь" в Китае

Атамбаев и Путин в Пекине провели переговоры

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425840-ru.html

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14 мая 2017, 15:58       Комментарии

Пекин, 14 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и России Владимир Путин провели переговоры в кулуарах форума "Один пояс — один путь", который проходит в Пекине.
Напомним, сегодня А.Атамбаев принял участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине.
16 мая состоится двусторонняя встреча Алмазбека Атамбаева с председателем КНР Си Цзиньпинем.

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