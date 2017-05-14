А.Атамбаев обсудил с вице-президентом ТПП СУАР КНР вопросы реализации конкретных проектов в КР

14 мая 2017, 16:07 Комментарии

Бишкек, 14 мая /Кабар/. В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 14 мая, принял вице-президента Торгово-промышленной палаты Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, заместителя председателя Народного политического консультативного совета г.Урумчи, президента Торгово-промышленной палаты г.Урумчи, президента Торгово-промышленной компании "Хуалин групп ЛТД" Ми Эньхуа.

Как сообщает пресс-служба Президента КР, в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации конкретных проектов в социальной сфере и привлечения прямых инвестиций в туристическую отрасль Кыргызской Республики.