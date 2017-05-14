Атамбаев и Путин обсудили вопросы сотрудничества на полях форума "Один пояс–один путь" в Китае

14 мая 2017, 15:56 Комментарии

Президенты Кыргызстана и России Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества на полях форума "Один пояс–один путь" в Китае.

Напомним, президент Кыргызстана принимает участие в Международном форуме "Один пояс–один путь".

"Один пояс и один путь" — выдвинутая Китаем инициатива объединенных проектов создания "Морского Шелкового пути XXI века" и "Экономического пояса Шелкового пути" (ЭПШП), подразумевающих формирование двух морских маршрутов, а также трех трансевразийских экономических коридоров, два из которых будут проходить через Центральную Азию. Цель – соединить китайскую экономику с европейской.

Страны ЕАЭС в рамках данных проектов могут получить финансовые выручки, инвестиционные и технологические поддержки. Китай учредил Фонд ЭПШП, в который вложил $40 млрд как уставной капитал, и АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) для обеспечения финансовой основы проекта.

Предположительный экономический масштаб мегапроекта $21 трлн.