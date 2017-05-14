Президент Венесуэлы назвал премьера Испании трусом

14 мая 2017, 15:42 Комментарии

Между Каракасом и Мадридом разгорается политический скандал. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал премьер-министра Испании Мариано Рахоя трусом из-за того, что он ничего не сделал для защиты посла латиноамериканской страны. Об этом пишет VistaNews.ru.

Поводом к столь непарламентским выражениям послужил инцидент возле центра венесуэльской культуры в Мадриде, когда митингующие против президента Мадура едва не взяли посла Венесуэлы в Испании в заложники.

Разъяренный президент назвал премьера трусом, который позволяет нападать на посольства и послов. Досталось от Мадуро и бывшему премьер-министру Испании Фелипе Гонсалесу, который призывал организовывать в Венесуэле новые выборы.

Президент завуалировано назвал Гонсалеса алкоголиком, который в невменяемом состоянии видят на карте Венесуэлу, принадлежащую Испании.