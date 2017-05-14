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Президент Венесуэлы назвал премьера Испании трусом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359802_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425837-ru.html

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14 мая 2017, 15:42       Комментарии

Между Каракасом и Мадридом разгорается политический скандал. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал премьер-министра Испании Мариано Рахоя трусом из-за того, что он ничего не сделал для защиты посла латиноамериканской страны. Об этом пишет VistaNews.ru.
Поводом к столь непарламентским выражениям послужил инцидент возле центра венесуэльской культуры в Мадриде, когда митингующие против президента Мадура едва не взяли посла Венесуэлы в Испании в заложники.
Разъяренный президент назвал премьера трусом, который позволяет нападать на посольства и послов. Досталось от Мадуро и бывшему премьер-министру Испании Фелипе Гонсалесу, который призывал организовывать в Венесуэле новые выборы.
Президент завуалировано назвал Гонсалеса алкоголиком, который в невменяемом состоянии видят на карте Венесуэлу, принадлежащую Испании.

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