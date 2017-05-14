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Тело пограничника нашли в районе водозаборной башни — его искали 20 дней

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425836-ru.html

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Отзыв иска к радио "Азаттык" - это положительный момент - эксперт

14 мая 2017, 15:07       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В Кеминском районе Чуйской области нашли тело пограничника, сообщили Sputnik Кыргызстан в силовых органах.
24-летний контрактник служил на погранзаставе "Токмок". 24 апреля он отпросился на день домой, однако спустя сутки не появился на службе. Сразу же были оповещены МВД, МЧС, военная прокуратура, родители, и начались поиски.
"Вчера тело было найдено в районе водозаборной башни возле города Токмока. По предварительным данным, парень утонул", - рассказали силовики.
Как подчеркнул источник, пограничник погиб не на службе.

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