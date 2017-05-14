Тело пограничника нашли в районе водозаборной башни — его искали 20 дней

14 мая 2017, 15:07 Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В Кеминском районе Чуйской области нашли тело пограничника, сообщили Sputnik Кыргызстан в силовых органах.

24-летний контрактник служил на погранзаставе "Токмок". 24 апреля он отпросился на день домой, однако спустя сутки не появился на службе. Сразу же были оповещены МВД, МЧС, военная прокуратура, родители, и начались поиски.

"Вчера тело было найдено в районе водозаборной башни возле города Токмока. По предварительным данным, парень утонул", - рассказали силовики.

Как подчеркнул источник, пограничник погиб не на службе.