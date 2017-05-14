Нереальные красотки и еще 8 вещей, которые шокируют иностранцев в Бишкеке

14 мая 2017, 14:51 Комментарии

Культурный шок - это состояние, которое случается с каждым человеком, решившим посетить другую страну. Я заметила, что мои знакомые часто, делясь впечатлениями о Бишкеке, заостряют внимание на одних и тех же вещах.

1. Много красивых женщин и крайне мало красивых мужчин. Этот факт особенно радует представителей мужского пола. Логика проста: чем меньше соперников, тем легче конкурировать за дамские сердца.

Вместе с тем гости столицы недоумевают, зачем нашим красавицам даже днем вечерний макияж и ежедневное ношение каблуков.

2. Грустные невесты. Иностранцы удивляются, почему на наших свадьбах невесты зачастую грустные и ведут себя немного скованно. На фоне веселящихся гостей этот факт воспринимается особенно остро.

Приходится всем объяснять, что невесте негоже демонстрировать дикий восторг: она все-таки покидает свою семью, да и скромность у нас ценится особо.

3. Экстрим на дорогах. Есть у меня знакомый, который за свою жизнь успел поплавать с акулами и вдоволь напрыгаться с парашютами. Потом он стал водить машину в Бишкеке и понял, что это все - детский лепет. Отныне он уверен, что столичные водители - отпетые экстремалы.

4. Особенности сервировки стола. Оказывается, иностранцам непонятно, как торт может соседствовать с бешбармаком. На Западе обычно принято убирать со стола блюдо при переходе к следующему, а десерт подавать в конце.

5. Бишкек - город молодых. Нередко их удивляет, почему в дорогих ресторанах и барах отдыхает преимущественно молодежь, ведь по идее студенчество отличает "вечное безденежье".

Одна англичанка очень расстроилась, так и не отыскав мест, где могут как следует оторваться люди за пятьдесят. По ее признанию, она везде ощущала себя матерью. Ей показалась, что тут жизнь после 50 заканчивается, что люди в этом возрасте не хотят петь и танцевать.

6. Любовь ко всему дорогому. Как-то в одном бизнес-плане, написанном иностранцем о Бишкеке, я наткнулась на следующую фразу: "Такое количество "рендж роверов" и айфонов на один квадратный метр города просто поражает". Думаю, дальнейшие комментарии по этому пункту просто излишни.

7. Выступать на публике - легко! На одном из тоев сидевшая рядом со мной итальянка восхитилась тем, с какой легкостью гости берутся говорить длинные тосты и даже петь и танцевать перед публикой в несколько сотен человек. "Миллионы людей на планете засмущались бы, а вы - нет! Молодцы!" - заявила она восторженно. Наш сосед по столу объяснил, что говорить тосты кыргызстанцев учат с детства, и немедленно предложил ей отведать чучук, который, по его словам, "холестерайн фри". Конечно, согласно исследованиям кыргызских ученых.

8. Круглосуточные магазины, рестораны и даже банки. Сей факт настолько радует и восхищает европейцев, что они бы с удовольствием предложили отечественным компаниям перенять этот опыт. В Европе не все магазины и рестораны работают в выходные, а круглосуточный сервис в подобных организациях днем с огнем не сыщешь, особенно если речь идет о банках.

9. В Кыргызстане есть все четыре сезона. Не во всех странах так ярко светит солнце и так отчаянно идет снег, как у нас. Англичане ценят большое количество световых дней и возможность получить загар, а австралийцы искренне радуются зиме, ибо наличие такого количества снега для них - просто чудо.

Не берусь утверждать, что все иностранцы думают о нас так, как описано выше, также не думаю, что к этому стоит относиться слишком серьезно. Это лишь мысли людей, которые совсем недавно жили в абсолютно другой культуре, но, приехав однажды в нашу страну, живут здесь уже несколько лет.

Все, что делает нас непохожими на других, и составляет нашу уникальность, а наблюдения извне просто дают пищу для размышления и возможность посмотреть на себя под другим углом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции