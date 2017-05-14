Василий Уткин объявил о прекращении карьеры телекомментатора

14 мая 2017, 14:28 Комментарии

Журналист Василий Уткин решил приостановить на неопределенное время карьеру телекомментатора. Об этом, как пишет Медуза, Уткин объявил в прямом эфире телеканала Eurosport 1, где он комментировал матч чемпионата Англии между "Фулхэмом" и "Редингом".

"Спасибо зрителям за внимание, а я отниму у вас еще 20 секунд, чтобы сказать, что это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора. Телекомментатора", - заявил Уткин.

"Я очень благодарен каналу Eurosport и вам, нашим зрителям, но мне, конечно же, нужны другие вызовы", - сообщил Уткин, добавив, что на его месте "должен работать молодой парень, который делает себе имя".

Уткин также подтвердил свое решение в интервью "Р-Спорт", подчеркнул, что не исключает возвращения к работе телекомментатора в будущем.

Василий Уткин в феврале 2016 года ушел с телеканала "Матч ТВ" после того, как его отстранили от эфира. Комментатор предположил, что такое решение было принято в связи с его работой на матче "Байера" с "Барселоной" 9 декабря 2015 года. Уткин заявил, что во время матча заснул и комментировал окончание первого тайма сквозь сон.

В марте 2016 года стало известно, что Уткин перешел на канал Eurosport. В январе 2017 года спортивный журналист объявил о начале сотрудничества с телеканалом РБК, не уточнив, какими проектами он там будет заниматься.