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Девять "нельзя" для кыргызских девушек

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425833-ru.html

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14 мая 2017, 13:48       Комментарии

Издревле плохо воспитанная девушка была позором не только для своих близких, но и для всего аила. Агентство Sputnik Кыргызстан с помощью историка Гульзады Абдалиевой вспомнило все запреты, которые действовали для совершеннолетних кыргызок до замужества.
Воспитанная девушка не могла поступать так, как ей заблагорассудится. Ее всегда и во всем контролировала жене (жена старшего брата).
Незамужняя кыргызка не имела права надевать черную одежду и распускать волосы. Поскольку это признаки траура, так поступали только женщины, недавно потерявшие мужей. Кроме того, девушка не должна была стричься.
Совершеннолетняя девушка никогда не потягивалась при посторонних. Считалось, что таким образом она демонстрирует желание скорее выйти замуж.
Юная кыргызка не смотрела в глаза мужчинам. Застенчивость, отказ от посещения многолюдных мест и отведение взгляда в сторону при разговоре с представителями сильного пола считались признаками благовоспитанности.
Девушка не могла носить мужскую одежду, равно как и одеяние замужней женщины.
Воспитанная кыргызка никогда не переходила дорогу мужчине - считалось, что в таком случае его путь будет "перекрыт".
Девушка не должна была громко смеяться, говорить, и ходить ей тоже следовало тихо. Если юная кыргызка громко говорила и хохотала на людях, ее считали невоспитанной.
Совершеннолетней девице не разрешалось грызть томук (маленькая, толстая треугольная косточка между берцовой и бедренной костями), когда она ела мясо. Бытовало поверье, что в противном случае она всю жизнь будет одинока.
Молодая кыргызка не имела права стоять спиной к старшим или переходить им дорогу. Такой проступок считался позором.
Поведение кыргызской девушки - ее походка, манера есть, умение подавать чай гостям, разговоры, смех и прочее - было под строгим контролем. Надзор над соблюдением неписаных правил считался проявлением заботы о самой девушке: это помогало ей впоследствии стать хорошей супругой и матерью.

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