Атамбаев обсудил с китайцами вопрос о реализации ж/д КНР—КР— Узбекистан

14 мая 2017, 13:24 Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев встретился с председателем правления китайской госкорпорации по строительству дорог и мостов Лу Шаня и обсудил с ним ряд вопросов, сообщает пресс-служба главы КР.

Атамбаев сегодня, 14 мая, в рамках рабочего визита в Китай принимает участие в работе Форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

В ходе визита он провел встречу с Лу Шанем, в ходе которой были обсуждены вопросы реализации проектов по строительству альтернативной дороги "Север-Юг", железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также реконструкции автодорог города Бишкека.

Президент обратил особое внимание на необходимость качественного проведения дорожных работ.