В больнице Иллинойса арестант захватил в заложники медсестру

14 мая 2017, 13:08 Комментарии

Заключенный похитил оружие и взял в заложники медсестру больницы Делнор американского города Дженива (штат Иллинойс), куда его привезли для лечения, сообщает Росбалт со ссылкой на телеканал CNN.

Преступник - 21-летний Тивон Салтерс, отбывающий наказание в тюрьме округа Кейн за угон автомобиля, - завладел оружием офицера полиции, который был к нему приставлен.

Здание больницы было оцеплено, власти эвакуировали врачей и пациентов. Спустя несколько часов заложница была освобождена, а злоумышленник убит оперативниками.

"После нескольких часов переговоры (с преступником) были прерваны. Наша команда приняла решение предпринять штурм", - рассказал официальный представитель окружной полиции Патрик Дженглер.

Отмечается, что медсестра серьезно не пострадала, но испытала в эмоциональный шок; сейчас она находится с семьей. Нормальная работа приемного отделения и службы скорой помощи вскоре будет восстановлена.

Тауон Солтерс отбывал двухмесячный срок заключения и был переведен в больницу по состоянию здоровья 8 мая; он находился в отдельной палате под охраной.