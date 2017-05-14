 
Доллар США: 67.7760 (-0.0636) 
Евро: 74.0792 (+0.3647) 
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Атамбаев обсудил с китайцами вопрос о реализации ж/д КНР—КР— УзбекистанАтамбаев обсудил с китайцами вопрос о реализации ж/д КНР—КР— УзбекистанСтранные свечения попали в объектив фотоловушки в Чуйской областиСтранные свечения попали в объектив фотоловушки в Чуйской области

В больнице Иллинойса арестант захватил в заложники медсестру

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359799_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425831-ru.html

Похожие новости

Массовое отравление школьников — 25 детей попали в больницу в Ноокене

Хакеры атаковали сеть британских больниц и требуют выкуп

Наезд на детей: мальчика отпустили домой, девочка в больнице

Курьер из Кыргызстана с героином в желудке задержан в больнице Томска

Одного из двух мальчиков, сбитых на Чапаева, сегодня выписывают из больницы

14 мая 2017, 13:08       Комментарии

Заключенный похитил оружие и взял в заложники медсестру больницы Делнор американского города Дженива (штат Иллинойс), куда его привезли для лечения, сообщает Росбалт со ссылкой на телеканал CNN.
Преступник - 21-летний Тивон Салтерс, отбывающий наказание в тюрьме округа Кейн за угон автомобиля, - завладел оружием офицера полиции, который был к нему приставлен.
Здание больницы было оцеплено, власти эвакуировали врачей и пациентов. Спустя несколько часов заложница была освобождена, а злоумышленник убит оперативниками.
"После нескольких часов переговоры (с преступником) были прерваны. Наша команда приняла решение предпринять штурм", - рассказал официальный представитель окружной полиции Патрик Дженглер.
Отмечается, что медсестра серьезно не пострадала, но испытала в эмоциональный шок; сейчас она находится с семьей. Нормальная работа приемного отделения и службы скорой помощи вскоре будет восстановлена.
Тауон Солтерс отбывал двухмесячный срок заключения и был переведен в больницу по состоянию здоровья 8 мая; он находился в отдельной палате под охраной.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум