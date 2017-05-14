Странные свечения попали в объектив фотоловушки в Чуйской области

14 мая 2017, 12:39 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Ученые Национальной академии наук КР ищут объяснение странным снимкам, сделанным при помощи фотоловушек, сообщила специалист по связям с общественностью ОО "Союз охраны природы Германии (NABU)" Зарина Эсенбаева.

По ее данным, в конце декабря 2014 года в урочище Мамбет-Булак на территории природного парка "Чон-Кемин" были установлены срабатывающие на движение 48 фотоловушек с целью съемки диких животных, включая снежных барсов.

"Специалисты NABU при просмотре последних снимков обнаружили несколько кадров с неизвестным светящимся объектом", - сказала Эсенбаева.

Она отметила, что фото сделаны в вечернее время.

© Фото / пресс-служба спецгруппы "Барс" Союза охраны природы Германии (NABU)Ученые Национальной академии наук КР ищут объяснение странным снимкам, сделанным при помощи фотоловушек "Все фотоловушки были в исправном состоянии, что доказывают более ранние и поздние снимки. Специалисты предположили, что это солнечные блики, но на кадрах четко видно, что погода пасмурная", - отметила Эсенбаева.

По ее словам, так как узкие специалисты не смогли объяснить происхождение и природу запечатленного объекта, было принято решение передать снимки в НАН КР.

"Там сейчас изучают все кадры с данной фотоловушки. Насколько мне известно, единого мнения пока нет: одни ученые говорят, что это просто блики, другие доказывают, что это "размазанные" кадры быстро бегущего зверя", - сказала Эсенбаева.

Она подчеркнула, что в данной местности в объективы фотоловушек неоднократно попадали горные козлы и снежные барсы.