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Франция готовится к инаугурации избранного президента Макрона

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359798_fr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425828-ru.html

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Президент А.Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Пекин

14 мая 2017, 12:22       Комментарии

В Париже усилены меры безопасности в преддверии официальной церемонии передачи полномочий от действующего лидера Франции Франсуа Олланда избранному президенту страны Эммануэлю Макрону, передает Би-би-си.
Официальная церемония начнется в 10.00 по местному времени (13:00 по Бишкеку).
По сложившейся традиции Олланд встретит преемника на красной ковровой дорожке перед входом в Елисейский дворец в центре французской столицы, после чего они пройдут внутрь, где он сообщит новому президенту "ряд государственных тайн". После этого Макрон отправится в парижскую ратушу, где его примет мэр Парижа Анн Идальго.
Франсуа Олланд заявлял ранее на этой неделе, что рассчитывает на передачу власти в "простой и дружеской обстановке". "Я не передаю власть политическому оппоненту, поэтому все намного проще", - заявил он.
Не позднее понедельника Макрон должен назвать имя премьер-министра. Правительство должно быть сформировано ко вторнику.
В понедельник новый президент также совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Эммануэль Макрон победил по итогам второго тура президентских выборов, который состоялся 7 мая. 10 мая глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально объявил Макрона победителем.
Согласно окончательным данным, он получил 66,1% голосов, в то время как его соперница по второму туру Марин Ле Пен - 33,9%.
Макрон родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков. Он стал самым молодым президентом в истории Франции.
Макрон также является первым с 1958 года президентом, не представляющим две основные политические партии Франции.

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