Президент А.Атамбаев встретился с председателем правления китайской госкорпорации по строительству дорог и мостов

14 мая 2017, 12:35 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику сегодня, 14 мая, встретился с председателем правления китайской госкорпорации по строительству дорог и мостов Лу Шаня.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проектов по строительству альтернативной дороги "Север-Юг", железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также реконструкции автодорог города Бишкек.

Президент обратил особое внимание на необходимость качественного проведения строительных работ.