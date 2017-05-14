А.Атамбаев в Пекине обсудил вопрос строительство железной дороги КНР-КР-РУз

14 мая 2017, 11:52 Комментарии

Пекин, 14 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Китай сегодня встретился с председателем правления китайской госкорпорации по строительству дорог и мостов Лу Шаня.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проектов по строительству альтернативной дороги "Север-Юг", железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также реконструкции автодорог города Бишкек, сообщает пресс-служба Президента КР.

Президент обратил особое внимание на необходимость качественного проведения строительных работ.