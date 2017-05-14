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Новости Кыргызстана

Атамбаев обсудил в Китае строительство дороги "Север-Юг" в КРАтамбаев обсудил в Китае строительство дороги "Север-Юг" в КРВ. Путин предложил объединить ЕАЭС, ШОС, "Один пояс - один путь" и Ассоциацию государств Юго-восточной АзииВ. Путин предложил объединить ЕАЭС, ШОС, "Один пояс - один путь" и Ассоциацию государств Юго-восточной Азии

А.Атамбаев в Пекине обсудил вопрос строительство железной дороги КНР-КР-РУз

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/a.atambae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425825-ru.html

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14 мая 2017, 11:52       Комментарии

Пекин, 14 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Китай сегодня встретился с председателем правления китайской госкорпорации по строительству дорог и мостов Лу Шаня.
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проектов по строительству альтернативной дороги "Север-Юг", железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также реконструкции автодорог города Бишкек, сообщает пресс-служба Президента КР.
Президент обратил особое внимание на необходимость качественного проведения строительных работ.

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