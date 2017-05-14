Торага Ч.Турсунбеков выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в турецкой провинции Мугла

14 мая 2017, 12:00 Комментарии

Бишкек, 14 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков

направил телеграмму Председателю Великого Национального Собрания

Турции (ВНСТ) Исмаилу Кахраману со словами соболезнования в связи с

автокатастрофой, произошедшей в провинции Мугла, повлекшей

многочисленные человеческие жертвы.

Как сообщает пресс-служба парламента КР, в телеграмме говорится:

"С глубокой печалью я воспринял трагические известия об

автокатастрофе, произошедшей в провинции Мугла, и повлекшей

многочисленные человеческие жертвы.

От имени Жогорку Кенеша и от себя лично прошу передать слова

соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего

выздоровления пострадавшим в результате автокатастрофы".