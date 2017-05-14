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Торага Ч.Турсунбеков выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в турецкой провинции Мугла

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425824-ru.html

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14 мая 2017, 12:00       Комментарии

Бишкек, 14 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков
направил телеграмму Председателю Великого Национального Собрания
Турции (ВНСТ) Исмаилу Кахраману со словами соболезнования в связи с
автокатастрофой, произошедшей в провинции Мугла, повлекшей
многочисленные человеческие жертвы.
Как сообщает пресс-служба парламента КР, в телеграмме говорится:
"С глубокой печалью я воспринял трагические известия об
автокатастрофе, произошедшей в провинции Мугла, и повлекшей
многочисленные человеческие жертвы.
От имени Жогорку Кенеша и от себя лично прошу передать слова
соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего
выздоровления пострадавшим в результате автокатастрофы".

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