В Пекине усилены меры безопасности из-за форума "Один пояс — один путь"

14 мая 2017, 11:36 Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. Сегодня в Пекине начался двухдневный экономический форум "Один пояс - один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

В китайскую столицу также прибыли Генсек ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ен Ким.

Беспрецедентные меры безопасности В связи с проведением форума в китайской столице приняты беспрецедентные меры безопасности. Количество патрулей и полицейских на улицах увеличилось по меньшей мере в пять раз. В районе проведения мероприятия дополнительно организовали 51 пожарный пункт. Безопасность в городе обеспечивают более 3 200 полицейских.

Дополнительные проверки проводятся и в пекинской подземке. На случай полицейских рейдов в районах, где располагаются ночные заведения, иностранным гражданам рекомендовано иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В целях сокращения транспортного потока на время форума в Пекине введены ограничения. В дни форума, например, запрещено использовать правительственные авто, за исключением форс-мажорных ситуаций.

Новый тип международного взаимодействия Предстоящий форум - знаковое событие для КНР. Мировое сообщество ожидает от Пекина новых идей, касающихся взаимного развития государств, расположенных вдоль "Одного пояса - одного пути".

Так, одной из ключевых тем форума станет создание зон свободной торговли: Китай - ШОС, Китай - Мальдивы, Китай - Шри-Ланка и Китай - Израиль. Участники обсудят реализацию Всестороннего регионального экономического партнерства.

На встрече обсудят вопросы инфраструктуры, инвестиций в промышленность, экономического, морского и финансового партнерства, энергетики и ресурсов, гуманитарных обменов, окружающей среды.

Интеграционное сотрудничество На открытии форума выступил президент России Владимир Путин. Российская делегация представит идеи относительно перспектив интеграционного партнерства ЕАЭС и "Шелкового пути".

В рамках мероприятия российская сторона планирует подписать ряд документов. В частности, Российский фонд прямых инвестиций объявит о нескольких крупных сделках с China Investment Corporation и рядом крупнейших китайских фондов.