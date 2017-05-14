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Президент А.Атамбаев принимает участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь"Президент А.Атамбаев принимает участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь"Из музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнямиИз музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнями

В Пекине усилены меры безопасности из-за форума "Один пояс — один путь"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425823-ru.html

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Алмазбек Атамбаев принимает участие в форуме "Один пояс – один путь" в г. Пекин

14 мая 2017, 11:36       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. Сегодня в Пекине начался двухдневный экономический форум "Один пояс - один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
В китайскую столицу также прибыли Генсек ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ен Ким.
Беспрецедентные меры безопасности В связи с проведением форума в китайской столице приняты беспрецедентные меры безопасности. Количество патрулей и полицейских на улицах увеличилось по меньшей мере в пять раз. В районе проведения мероприятия дополнительно организовали 51 пожарный пункт. Безопасность в городе обеспечивают более 3 200 полицейских.
Дополнительные проверки проводятся и в пекинской подземке. На случай полицейских рейдов в районах, где располагаются ночные заведения, иностранным гражданам рекомендовано иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
В целях сокращения транспортного потока на время форума в Пекине введены ограничения. В дни форума, например, запрещено использовать правительственные авто, за исключением форс-мажорных ситуаций.
Новый тип международного взаимодействия Предстоящий форум - знаковое событие для КНР. Мировое сообщество ожидает от Пекина новых идей, касающихся взаимного развития государств, расположенных вдоль "Одного пояса - одного пути".
Так, одной из ключевых тем форума станет создание зон свободной торговли: Китай - ШОС, Китай - Мальдивы, Китай - Шри-Ланка и Китай - Израиль. Участники обсудят реализацию Всестороннего регионального экономического партнерства.
На встрече обсудят вопросы инфраструктуры, инвестиций в промышленность, экономического, морского и финансового партнерства, энергетики и ресурсов, гуманитарных обменов, окружающей среды.
Интеграционное сотрудничество На открытии форума выступил президент России Владимир Путин. Российская делегация представит идеи относительно перспектив интеграционного партнерства ЕАЭС и "Шелкового пути".
В рамках мероприятия российская сторона планирует подписать ряд документов. В частности, Российский фонд прямых инвестиций объявит о нескольких крупных сделках с China Investment Corporation и рядом крупнейших китайских фондов.

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