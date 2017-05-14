Из музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнями

14 мая 2017, 11:28 Комментарии

Корона XIX века, украшенная почти 1,8 тыс. драгоценных камней, была украдена из музея религиозного искусства во французском городе Лион, сообщает Би-би-си со ссылкой на руководство музея.

Ворам удалось пробраться в музей в ночь на субботу и вынести из него один из главных экспонатов.

Сообщается, что украденная корона была создана в 1899 году и украшена драгоценными камнями и жемчужинами, подаренными богатейшими семьями Лиона того времени.

Стоимость экспоната оценивается более чем в миллион долларов.

Представители музея отмечают, что в прошлом году каждый камень в короне был каталогизирован, что может облегчить поиски пропавших драгоценностей.

Воры прихватили с собой еще два экспоната из коллекции музея - кольцо и чашу.

После инцидента музей закрыт на время расследования.

Крупнейшие кражи драгоценностей

<li>Февраль 2003 года - Грабители забрали драгоценности на сумму 100 млн евро (сейчас около 140 млн долларов) из алмазного центра в Антверпене</li><li>Декабрь 2008 года - Три человека украли практически все предметы, выставлявшиеся на парижской выставке ювелирных изделий компанией Harry Winston. Сумма ущерба составила около 113 млн долларов</li><li>Август 2009 года - Преступники ограбили магазин драгоценностей Graff Diamonds в Лондоне, забрав украшения на сумму 61 млн долларов</li><li>Июль 2013 года - Вооруженный мужчина украл украшения на сумму 53 млн долларов из отеля в Каннах, где проходила выставка украшений</li><li>Апрель 2015 года - Воры украли драгоценности и деньги из хранилища ювелирных изделий на лондонской ювелирной улице Хаттон-Гарден. Сумма ущерба составила около 17 млн долларов</li>