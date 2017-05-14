В. Путин предложил объединить ЕАЭС, ШОС, "Один пояс - один путь" и Ассоциацию государств Юго-восточной Азии

14 мая 2017, 11:44 Комментарии

Пекин, 14 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент России

Владимир Путин считает, что сложение потенциала таких интеграционных

форматов как Евразийский экономический союз, международное

сотрудничество "Один пояс один путь" ШОС и Ассоциация государств

Юго-восточной Азии способна стать основной для формирования большого

евразийского партнерства. Об этом президент РФ сказал в ходе свой речи

на официальном открытии Форума международного сотрудничества "Один

пояс и один путь" в Пекине (Китай).

По его словам, именно с таким подходом возможно рассматривание

повестки дня, предложенного Китаем сегодня.

"Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне

развития стран регионов дает питательную среду для международного

терроризма, экстремизма и незаконной миграции. Мы не справимся с этими

вызовами, если не преодолеем стагнацию и застои в глобальном

экономическом развитии. Не будем забывать и о тех угрозах, которые

несут и региональные конфликты. Чтобы отказаться от этого, нужно

отказаться от воинственной риторики и взаимных обвинений, которые лишь

усугубляют ситуацию. Да и в целом, старым подходом нельзя решить ни

одну из современных проблем. Нужны свежие и свободные от стереотипов

идеи. Убежден, Евразия способна выработать содержательную и позитивную

повестку дня. Это касается обеспечения безопасности, развития

государства, экономики и соцсферы. Однако, чтобы реализовать, мало

желания, требуются инструменты и создать их можно только в рамках

интеграции", - сказал он.

Владимир Путин, продолжая отметил, что сегодня в Евразии активно

развиваются различные интеграционные проекты.

"Мы поддерживаем это и заинтересованы в том, чтобы они успешно

продвигались. Многие знают, что Россия вместе с партнерами строит

Евразийский экономический союз. У нас в ЕАЭС близкие взгляды на

развитие евразийской интеграции и для нас очень важно, что лидеры

Беларуси, Казахстана и Кыргызстана участвуют в работе Форума. Мы

приветствуем масштабную инициативу КНР создания сотрудничества "Один

пояс один путь". Выдвинув эту идею, Си Цзиньпинь продемонстрировал

творческий подход в энергетике, инфраструктуре, промышленности,

гуманитарном сотрудничестве. Считаю, что сложение потенциала таких

интеграционных форматов как Евразийский экономический союз,

международное сотрудничество "Один пояс один путь", ШОС и Ассоциация

государств Юго-восточной Азии способна стать основной для формирования

большого евразийского партнерства. Приветствовал бы в здесь и

представителей Европейских стран. Европейский союз в таком случае

станет гармоничным, сбалансированным, всеобъемлющим и позволит создать

единственное сотрудничество от Атлантики до Тихого океана,

практически впервые в истории", - добавил лидер Российской Федерации.

Также он подчеркнул, что проект нужно уже сегодня заполнять

амбициозными целями: сделать движение на Евразийском пространстве

самым быстрым, удобным и необременительным.