В. Путин предложил объединить ЕАЭС, ШОС, "Один пояс - один путь" и Ассоциацию государств Юго-восточной Азии

14 мая 2017, 11:44 Комментарии
Пекин, 14 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент России
Владимир Путин считает, что сложение потенциала таких интеграционных
форматов как Евразийский экономический союз, международное
сотрудничество "Один пояс один путь" ШОС и Ассоциация государств
Юго-восточной Азии способна стать основной для формирования большого
евразийского партнерства. Об этом президент РФ сказал в ходе свой речи
на официальном открытии Форума международного сотрудничества "Один
пояс и один путь" в Пекине (Китай).
По его словам, именно с таким подходом возможно рассматривание
повестки дня, предложенного Китаем сегодня.
"Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне
развития стран регионов дает питательную среду для международного
терроризма, экстремизма и незаконной миграции. Мы не справимся с этими
вызовами, если не преодолеем стагнацию и застои в глобальном
экономическом развитии. Не будем забывать и о тех угрозах, которые
несут и региональные конфликты. Чтобы отказаться от этого, нужно
отказаться от воинственной риторики и взаимных обвинений, которые лишь
усугубляют ситуацию. Да и в целом, старым подходом нельзя решить ни
одну из современных проблем. Нужны свежие и свободные от стереотипов
идеи. Убежден, Евразия способна выработать содержательную и позитивную
повестку дня. Это касается обеспечения безопасности, развития
государства, экономики и соцсферы. Однако, чтобы реализовать, мало
желания, требуются инструменты и создать их можно только в рамках
интеграции", - сказал он.
Владимир Путин, продолжая отметил, что сегодня в Евразии активно
развиваются различные интеграционные проекты.
"Мы поддерживаем это и заинтересованы в том, чтобы они успешно
продвигались. Многие знают, что Россия вместе с партнерами строит
Евразийский экономический союз. У нас в ЕАЭС близкие взгляды на
развитие евразийской интеграции и для нас очень важно, что лидеры
Беларуси, Казахстана и Кыргызстана участвуют в работе Форума. Мы
приветствуем масштабную инициативу КНР создания сотрудничества "Один
пояс один путь". Выдвинув эту идею, Си Цзиньпинь продемонстрировал
творческий подход в энергетике, инфраструктуре, промышленности,
гуманитарном сотрудничестве. Считаю, что сложение потенциала таких
интеграционных форматов как Евразийский экономический союз,
международное сотрудничество "Один пояс один путь", ШОС и Ассоциация
государств Юго-восточной Азии способна стать основной для формирования
большого евразийского партнерства. Приветствовал бы в здесь и
представителей Европейских стран. Европейский союз в таком случае
станет гармоничным, сбалансированным, всеобъемлющим и позволит создать
единственное сотрудничество от Атлантики до Тихого океана,
практически впервые в истории", - добавил лидер Российской Федерации.
Также он подчеркнул, что проект нужно уже сегодня заполнять
амбициозными целями: сделать движение на Евразийском пространстве
самым быстрым, удобным и необременительным.