Путин: Идея открытости и свободной торговли сегодня все чаще отвергается

14 мая 2017, 11:00 Комментарии

Владимир Путин отметил, что идея открытости и свободы торговли все чаще отвергается, при чем теми кто недавно выступал их попутчиками. Об этом он сказал в своей приветственной речи на открытии Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь".

Он отметил, что все более очевидны риски фрагментации глобального, экономического и технологического пространства.

"Протекционизм становится нормой, а его скрытой формой являются односторонние нелегитимные ограничения в том числе на поставку и распространение технологий. Во многих странах кризис переживает концепцию асоциального государства, сложившейся в 20 веке. Сегодня она не только не способна обеспечить устойчивый рост, но порой и удерживать его на прежнем уровне", — сказал он.

Также он отметил, что исторический опыт Великого Шелкового Пути важен в 21 веке.

Напомним, Алмазбек Атамбаев принимает участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс один путь".