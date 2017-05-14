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Путин: Идея открытости и свободной торговли сегодня все чаще отвергается

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/putin-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425820-ru.html

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14 мая 2017, 11:00       Комментарии

Владимир Путин отметил, что идея открытости и свободы торговли все чаще отвергается, при чем теми кто недавно выступал их попутчиками. Об этом он сказал в своей приветственной речи на открытии Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь".
Он отметил, что все более очевидны риски фрагментации глобального, экономического и технологического пространства.
"Протекционизм становится нормой, а его скрытой формой являются односторонние нелегитимные ограничения в том числе на поставку и распространение технологий. Во многих странах кризис переживает концепцию асоциального государства, сложившейся в 20 веке. Сегодня она не только не способна обеспечить устойчивый рост, но порой и удерживать его на прежнем уровне", — сказал он.
Также он отметил, что исторический опыт Великого Шелкового Пути важен в 21 веке.
Напомним, Алмазбек Атамбаев принимает участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс один путь".

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