Атамбаев обсудил ряд проектов с президентом китайской госкорпорации по строительству дорог и мостов

14 мая 2017, 11:15 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев в ходе рабочей поездки в Пекин встретился с председателем правления китайской госкорпорации по строительству дорог и мостов China road and bridge corporation Лу Шаня. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проектов по строительству альтернативной дороги "Север-Юг", железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также реконструкции автодорог города Бишкек", — говорится в сообщении.

Отмечено, что президент обратил особое внимание на необходимость качественного проведения строительных работ.