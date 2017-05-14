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Атамбаев обсудил ряд проектов с президентом китайской госкорпорации по строительству дорог и мостов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425819-ru.html

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Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в Китай

14 мая 2017, 11:15       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев в ходе рабочей поездки в Пекин встретился с председателем правления китайской госкорпорации по строительству дорог и мостов China road and bridge corporation Лу Шаня. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проектов по строительству альтернативной дороги "Север-Юг", железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также реконструкции автодорог города Бишкек", — говорится в сообщении.
Отмечено, что президент обратил особое внимание на необходимость качественного проведения строительных работ.

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