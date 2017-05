США выступили за усиление санкций против КНДР в связи с ракетным пуском

14 мая 2017, 11:09 Комментарии

Соединённые Штаты призывают международное сообщество усилить санкции против Северной Кореи в ответ на последний ракетный пуск. Об этом, как пишет RT, сообщили в пресс-службе Белого дома.

"КНДР представляет явную угрозу уже очень давно <…> Пусть эта последняя провокация послужит призывом ко всем странам ввести ещё более жёсткие санкции против Северной Кореи", - приводит ABC заявление Белого дома.

JUST IN: White House statement on North Korea missile test: "North Korea has been a flagrant menace for far too long." pic.twitter.com/2yl8yMhLkA

- ABC News (@ABC) 14 мая 2017 г.