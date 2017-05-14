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Алмазбек Атамбаев принимает участие в форуме "Один пояс – один путь" в г. Пекин

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/almazbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425817-ru.html

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Президент А.Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Пекин

14 мая 2017, 11:07       Комментарии

Пекин 14 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, в рамках рабочего визита в Китай принимает участие в работе Форума международного сотрудничества "Один пояс – один путь" в г. Пекин.
Как сообщалось на полях форума Алмазбек Атамбаев планирует встретиться с президентом корпорации по строительству дорог и мостов "China road and bridge corporation" Лу Шанем и с президентом Синьцзяньской торгово-промышленной компании "Хуалин Групп ЛТД" Ми Эньхуа.
16 мая состоится двусторонняя встреча президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с председателем КНР Си Цзиньпином.
Отметим, что в Форуме "Один пояс и один путь" примут участие порядка 40 президентов.

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