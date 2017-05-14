Алмазбек Атамбаев принимает участие в форуме "Один пояс – один путь" в г. Пекин

14 мая 2017, 11:07 Комментарии

Пекин 14 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, в рамках рабочего визита в Китай принимает участие в работе Форума международного сотрудничества "Один пояс – один путь" в г. Пекин.

Как сообщалось на полях форума Алмазбек Атамбаев планирует встретиться с президентом корпорации по строительству дорог и мостов "China road and bridge corporation" Лу Шанем и с президентом Синьцзяньской торгово-промышленной компании "Хуалин Групп ЛТД" Ми Эньхуа.

16 мая состоится двусторонняя встреча президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отметим, что в Форуме "Один пояс и один путь" примут участие порядка 40 президентов.