В "Мафию" можно поиграть в библиотеке — акция для кыргызстанцев

14 мая 2017, 10:57 Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова 16 мая пройдет социально-культурная акция "Библионочь-2017", сообщили в библиотеке.

Ежегодная акция в этом году посвящена роли библиотек в реализации общенационального проекта "Таза коом". Начало акции в 16.00.

В этот раз культурное учреждение откроет свои двери для посетителей сверх обычного времени работы. На "Библионочи" сотрудники Национальной библиотеки обеспечат посетителям свободу выбора. Участники акции смогут выбрать любую из площадок.

В программе мероприятия книжно-иллюстративная выставка "Сен ак болсоң, мен ак болсом - коом таза болот!", театрализованные инсценировки, творческие мастер-классы ("Книга в семье", "Азбука для родителей"), национальная игра тогуз коргол, каллиграфия, вырезание, изготовление закладок, мастер-классы по астрологии, йоге, цигуну и другое, презентация книги известного журналиста и писателя Султана Жумагулова "Кыргызча жашоо бормулалары".

Также кыргызстанцев ждут молодежные игры "Мафия", "Библиотека раскрывает тайны", "Сказки на ночь". Ожидаются парад молодежной прессы, презентация новых технологий: 3D-принтеров, робототехники, ярмарка книг от издательств, литературные встречи, конкурс чтецов - родителей и детей, лекции ученых, концертная и танцевальная программы с участием студии "Аванти" и многое другое.