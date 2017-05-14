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В "Мафию" можно поиграть в библиотеке — акция для кыргызстанцев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425816-ru.html

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Кыргызстанцы примут участие во втором Фестивале этноспорта и культуры в Стамбуле

14 мая 2017, 10:57       Комментарии

БИШКЕК, 14 мая - Sputnik. В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова 16 мая пройдет социально-культурная акция "Библионочь-2017", сообщили в библиотеке.
Ежегодная акция в этом году посвящена роли библиотек в реализации общенационального проекта "Таза коом". Начало акции в 16.00.
В этот раз культурное учреждение откроет свои двери для посетителей сверх обычного времени работы. На "Библионочи" сотрудники Национальной библиотеки обеспечат посетителям свободу выбора. Участники акции смогут выбрать любую из площадок.
В программе мероприятия книжно-иллюстративная выставка "Сен ак болсоң, мен ак болсом - коом таза болот!", театрализованные инсценировки, творческие мастер-классы ("Книга в семье", "Азбука для родителей"), национальная игра тогуз коргол, каллиграфия, вырезание, изготовление закладок, мастер-классы по астрологии, йоге, цигуну и другое, презентация книги известного журналиста и писателя Султана Жумагулова "Кыргызча жашоо бормулалары".
Также кыргызстанцев ждут молодежные игры "Мафия", "Библиотека раскрывает тайны", "Сказки на ночь". Ожидаются парад молодежной прессы, презентация новых технологий: 3D-принтеров, робототехники, ярмарка книг от издательств, литературные встречи, конкурс чтецов - родителей и детей, лекции ученых, концертная и танцевальная программы с участием студии "Аванти" и многое другое.

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