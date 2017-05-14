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КНДР запустила баллистическую ракету

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359795_kn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425814-ru.html

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14 мая 2017, 10:33       Комментарии

Северная Корея в воскресенье, 14 мая, произвела запуск ракеты из региона вблизи своего западного побережья. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters и южнокорейских военных.
Как уточняется, запуск был произведен в регионе Кусон, расположенном к северо-западу от столицы Пхеньяна.
По данным Сеула, запущенная ракета была баллистической. Если эта информация подтвердится, то это будет первым за две недели запуском ракеты после того как предыдущая такая попытка завершилась неудачей.
Запуск стал первым после того, как в среду, 10 мая в Южной Корее вступил в должность новый президент Мун Чжэ Ин, выступавший за диалог с Севером.
США ранее заявляли, что стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей в Вашингтоне намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как отмечалось, Соединенные Штаты открыты для переговоров.

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